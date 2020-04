BTS sagen wegen Corona-Pandemie Welttournee ab

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat angesichts der Corona-Pandemie ihre bevorstehende Welttournee vorläufig abgesagt.Ihre Agentur Big Hit Entertainment teilte am Dienstag die Entscheidung mit, die „BTS Map of the Soul“-Tournee vollständig neu zu terminieren.Sie habe eine schwere Entscheidung getroffen, den bereits angekündigten Tourneeplan aufzugeben und einen neuen Terminplan zu erstellen, hieß es auf Weverse, einer Plattform für die Fangemeinde.Begründet wurde dies unter anderem mit logistischen Schwierigkeiten angesichts der Reisebeschränkungen inmitten der Corona-Krise.BTS wollten im April in Seoul ihre Welttournee starten, die 38 Konzerte in 18 Städten der Welt umfassen sollte.Angesichts der Covid-19-Ausbreitung sagte die Gruppe jedoch bereits im Februar die Auftritte in Seoul ab. Später wurde der Vorverkauf für die Konzerte in Nordamerika und Europa verschoben.