Gruppe koreanischer Unternehmensmitarbeiter reist ausnahmsweise nach Vietnam ein

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Mitarbeitern südkoreanischer Unternehmen reist im Rahmen eines speziellen Einreiseprogramms nach Vietnam.Vietnam untersagt angesichts der Corona-Pandemie Ausländern die Einreise, erlaubte jedoch ausnahmsweise die Einreise südkoreanischer Firmenmitarbeiter.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie reisen 340 Mitarbeiter von 143 Unternehmen am heutigen Mittwoch mit einer Chartermaschine nach Vietnam. Sie werden dort beispielsweise für den Anlagenbau und Fabrikausbau gebraucht.Die Mitarbeiter werden sich nach der Ankunft in Vietnam in eine 14-tägige Isolierung begeben und am 13. Mai zu arbeiten beginnen.Die Regierung organisierte nach eigenen Angaben die Gruppenreise vieler Unternehmen mit einer Chartermaschine, weil es schwierig sei, über einzelne Fälle zu verhandeln.