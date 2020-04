Kardinal Yeom gratuliert zu Buddhas Geburtstag

Photo : YONHAP News

Andrew Kardinal Yeom Soo-jung, Erzbischof von Seoul, hat anlässlich Buddhas Geburtstag am Donnerstag eine Gratulationsbotschaft geschickt.Die Botschaft schickte der Kardinal am Dienstag dem Sekretariat des buddhistischen Ordens Jogye. Darin würdigte Yeom die Entscheidung der buddhistischen Kreise in Südkorea, angesichts der Covid-19-Krise die Feierlichkeiten zu Buddhas Geburtstag auf den 30. Mai zu verschieben.Er bedanke sich als ein Bürger für die Entscheidung, schrieb er und richtete seine Glückwünsche an die führenden Mönche des Jogye-Ordens wie dessen Patriarch Jinje.Er glaube, dass der Buddhismus und die Katholische Kirche denselben Wert der Religionen teilten, die Gnade für die Menschen und das Glück der Menschheit zu wünschen. Die religiösen Kreise sollten Kräfte bündeln und ein Vorbild sein, damit sich Gnade, Frieden und Liebe statt Misstrauen, Groll und Wut, die durch eine Seuche ausgelöst würden, überall in der Welt verbreiten würden, hieß es.