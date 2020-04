EU-Luftfahrtbehörde streicht Südkoreas Flughäfen von Liste für hohes Corona-Ansteckungsrisiko

Photo : YONHAP News

Die europäische Flugsicherheitsbehörde (EASA) hat alle Ziele in Südkorea von ihrer Liste der Flughäfen an Orten mit hoher Corona-Ansteckungsgefahr gestrichen.Das teilte die südkoreanische Botschaft in Brüssel mit.EASA hat vom 13. März bis Dienstag ihre entsprechende Liste neun Mal erneuert.Alle südkoreanischen Flughäfen wurden auf den ersten sieben Listen als solche mit hohem Ansteckungsrisiko eingestuft. Auf der am 16. April veröffentlichten Liste befanden sich nur noch zwei Flughäfen in Seoul und Daegu.Sämtliche chinesische Flughäfen wurden am 16. April von der Liste gestrichen. Auf der neuen Liste stehen Flughäfen in 16 US-Bundesstaaten.