Parlamentsforschungsdienst: Kim Yo-jong wird möglicherweise Machterbin in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird nach Einschätzung des Forschungsdienstes des südkoreanischen Parlaments (NARS) seine Schwester Kim Yo-jong möglicherweise zu seiner offiziellen Nachfolgerin bestimmen.Es werde jedoch nach einem öffentlichen Auftritt von Kim Jong-un noch ein offizieller Prozess hierfür notwendig sein, da Kim Yo-jong bislang "Alternativ-Mitglied" des Politbüros der Arbeiterpartei sei.Die jüngste Bestätigung von Kim Yo-jong als Alternativ-Mitglied des Politbüros habe jedoch die Grundlage für eine Machtübergabe innerhalb des Kim-Klans gefestigt, hieß es.Die Rolle von Kim Yo-jong ziehe wegen zunehmender Gerüchte über Kim Jong-uns Gesundheitszustand große Aufmerksamkeit auf sich, fügte NARS am Mittwoch in seiner Analyse der jüngsten Sitzungen des Politbüros und der Volksversammlung in Nordkorea hinzu.Kim Jong-un trat seit dem 12. April nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Seit der US-Sender CNN letzte Woche berichtet hatte, dass Kim nach einer Herzoperation großer Gefahr ausgesetzt sei, kursieren verschiedene Gerüchte über seinen Gesundheitszustand.Südkoreanische Behörden erklärten zu dem Verdacht, dass es im Norden keine außergewöhnlichen Entwicklungen gebe.