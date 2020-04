Südkorea meldet neun neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Südkorea ist wieder einstellig.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden mit Stand von 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden neun Infizierte bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Patienten im Land sei damit auf 10.761 angestiegen.Damit wurden den elften Tag in Folge weniger als 20 neue Fälle nachgewiesen.Bei fünf Neuinfektionen handelt es sich um importierte Fälle. Drei von ihnen wurden bei der Kontrolle am Flughafen erfasst, weitere zwei in den Provinzen Gyeonggi und Süd-Chungcheong.Vier weitere Infektionen stellen lokal übertragene Fälle dar. Drei davon wurden in Daegu bestätigt, einer in Gyeonggi.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Patienten beträgt nun 246. Am Dienstag verstarben zwei weitere Patienten.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 68 auf 8.922. Das entspricht 82,9 Prozent aller Corona-Infizierten im Land.