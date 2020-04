Konsum und Produktion im März infolge von Corona-Pandemie rückläufig

Photo : Getty Images Bank

Der Konsum und die Industrieproduktion sind im März infolge der sozialen Distanzierung inmitten der Corona-Krise geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes ging die Industrieproduktion im März um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück.Die Produktion im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe wuchs um 4,6 Prozent. Grund ist der Zuwachs in der Automobilindustrie von 45,1 Prozent und bei elektronischen Teilen von 12,7 Prozent.Dagegen schrumpfte die Produktion im Dienstleistungssektor um 4,4 Prozent. In der Finanz- und Versicherungsbranche wurde zwar ein Wachstum von 2,6 Prozent verzeichnet, die Hotellerie und Gastronomie verbuchten jedoch einen starken Rückgang von 17,7 Prozent. Auch in der Transport- und Lagerbranche wurde ein Minus von neun Prozent verzeichnet.Die Einzelhandelsumsätze gingen um ein Prozent zurück.Angesichts der Folgen von Covid-19 für die Produktion und den Konsum fiel der Indikator Cyclical Component of Composite Coincident Index, der die aktuelle Konjunkturlage widerspiegelt, um 1,2 Punkte gegenüber dem Vormonat. Das war der stärkste Rückgang seit elf Jahren und drei Monaten. Der vergleichbare Index für die künftige Konjunkturentwicklung büßte 0,6 Punkte ein, so viel wie seit zwölf Jahren und einem Monat nicht mehr.