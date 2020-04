Sons 70-Meter-Solo zum besten Tor der Premier-League-Geschichte gewählt

Photo : YONHAP News

Ein Traumtor von Son Heung-min nach einem 70-Meter-Sololauf im letzten Jahr ist zum schönsten Tor aller Zeiten in der Premier League gewählt worden.Der britische Sender Sky Sports teilte am Dienstag mit, dass Sons Treffer in einer Fanabstimmung mit 26 Prozent Zustimmung auf Platz eins gelandet sei.Um den besten Treffer in der 28-jährigen Geschichte der EPL zu küren, fand drei Wochen lang eine Abstimmung statt. Insgesamt 50 Tore standen zur Auswahl.Sons Treffer rangierte mit einem großen Vorsprung vor Wayne Rooneys Treffer vom 12. Februar 2011 auf Platz ein, der auf 13 Prozent kam.Der Treffer war dem Angreifer von Tottenham Hotspur im Spiel gegen FC Burnely am 7. Dezember gelungen. Dieser war im März bei den London Football Awards zum besten Tor gewählt worden. Das britische Sportportal „The Athletic“ hatte kürzlich den Treffer zum Tor des Jahres gekürt.