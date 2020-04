Internationales Mittelschulen in Indien bieten Koreanisch erstmals als reguläres Unterrichtsfach an

Drei Mittelschulen bieten als erste in Indien Koreanisch als reguläres Unterrichtsfach an.



Laut dem Koreanischen Kulturzentrum in Indien führten die ASN School und die Greenway Modern School in der Region Delhi Koreanisch als reguläres Unterrichtfach für den Mittelschulkurs (6. bis 8. Klassen) ein. Der Online-Unterricht begann jeweils am 27. und 29. April.



Die Mangal Kids School im Bundesstaat Manipur will nach der Schulöffnung den Koreanisch-Unterricht aufnehmen.



Es ist das erste Mal, dass an indischen Mittel- oder Oberschulen Koreanisch zum regulären Unterrichtsangebot zählt.



Das Koreanische Kulturzentrum bot seit letztem Jahr den Koreanisch-Unterricht probeweise an. Im vergangenen Jahr lernten 493 Schüler an 14 Schulen die koreanische Sprache, die Zahl der Schulen stieg dieses Jahr auf 15 an.