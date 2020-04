Moody´s erwartet für Südkorea geringsten Rückgang der Wirtschaftsleistung unter Industriestaaten

Photo : YONHAP News

Laut einer Prognose von Moody´s wird Südkorea dieses Jahr den geringsten Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts unter den Industriestaaten verbuchen.In einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht korrigierte die globale Ratingagentur die Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft im laufenden Jahr von 0,1 Prozent auf minus 0,5 Prozent nach unten.Die Wachstumsprognose für die G20-Länder wurde von minus 0,5 Prozent auf minus vier Prozent herabgesetzt. Unter den von Moody´s als Industrieländer eingestuften Mitgliedern der Gruppe war die Prognose für Südkorea noch am besten.Für die USA wird mit minus 5,7 Prozent gerechnet, für Europa mit minus 6,5 Prozent. Die Ratingagentur erwartet minus 6,5 Prozent für Japan, minus 5,5 Prozent für Deutschland und minus sieben Prozent für Großbritannien. Die Wirtschaftsleistung in Frankreich soll um 6,3 Prozent schrumpfen, die Italiens um 8,2 Prozent. Für Kanada wurden minus 6,1 Prozent prognostiziert, für Australien minus 4,9 Prozent.Unter den Schwellenländern soll Chinas Wirtschaft um ein Prozent wachsen, die Indiens um 0,2 Prozent, während für Brasilien ein Minus von 5,2 Prozent erwartet wird.Moody´s teilte mit, die BIP-Prognosen für alle G20-Länder für dieses und nächstes Jahr nach unten korrigiert zu haben. Die wirtschaftlichen Kosten infolge von Covid-19 nähmen rapide zu. Die Krise werde langfristig die Struktur der Weltwirtschaft beeinflussen, eine umfangreiche Umordnung der Wirtschaft wäre denkbar.