Neun neue Corona-Fälle – Sicherheitsregeln für touristische Anlagen ausgearbeitet

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Dienstag neun neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch mitteilten, sei die Gesamtzahl der Corona-Infizierten somit auf 10.761 gestiegen.Bei fünf Neuinfektionen handelt es sich um importierte Fälle. Den elften Tag in Folge wurden weniger als 20 Neuinfektionen gemeldet.Die Regierung ist jedoch vor den am Donnerstag beginnenden Feiertagen alarmiert. Angesichts einer eventuellen erneuten starken Verbreitung von Covid-19 arbeitete die Regierung Sicherheitsregeln für touristische Einrichtungen aus.Demnach werden an beliebten touristischen Zielen während der Feiertage Mittel zur Eindämmung bereitgestellt. An touristischen Attraktionen im Freien werden ebenfalls Hygienemaßnahmen ergriffen.Die beliebte Ferieninsel Jeju verschärft ab Donnerstag die Kontrollen bei der Ankunft. Der Richtwert bei der Fiebermessung wird von 37,5 auf 37,3 Grad gesenkt.Die Regierung beschloss unterdessen, angesichts der gesunkenen Zahl der Neuinfektionen die Quarantäne- und Behandlungszentren für leichte Erkrankungsfälle in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang nur noch bis Donnerstag zu betreiben.Ministerpräsident Chung Sye-kyun ordnete unterdessen an, Maßnahmen zu treffen, damit auch nicht gemeldete Ausländer unbesorgt Masken kaufen und behandelt werden könnten. Denn die schätzungsweise 380.000 nicht registrierten Ausländer könnten im Zuge der Bemühungen um eine Eindämmung in einem toten Winkel liegen.Demnach werden für solche Ausländer dieselben niedrigen Test- und Behandlungskosten anfallen wie für Südkoreaner.