Mindestens 36 Tote bei Brand auf Baustelle in Icheon

Photo : YONHAP News

Mindestens 36 Menschen sind bei einem Brand auf einer Baustelle in Incheon gestorben.Das Feuer auf der Baustelle für ein Lagerhaus sei gegen 13.32 Uhr ausgebrochen. Nach weiteren Angaben der örtlichen Feuerwehr seien mindestens zehn Arbeiter verletzt worden.Ursache für das Feuer sei eine Explosion während Dämmarbeiten im Untergrund zweiten Untergeschoss gewesen, bei denen Urethan verwendet worden sei.Das Feuer habe sich offenbar sehr rasch ausgebreitet, die Opfer seien anscheinend nicht mehr in der Lage gewesen, den Unglücksort zu verlassen, berichteten Feuerwehrleute.Ministerpräsident Chung Sye-kyun wies den Innenminister und die Leiter der nationalen Feuerwehr sowie der nationalen Polizei an, für die Such- und Rettungsarbeiten alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren.In Icheon hat der Halbleiterhersteller SK hynix seinen Sitz. Dort sind außerdem zahlreiche Logistikhallen von Händlern angesiedelt.