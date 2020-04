Mindestens 38 Tote bei Brand auf Baustelle in Icheon

Photo : YONHAP News

Mindestens 38 Menschen sind bei einem Brand auf einer Baustelle in Incheon gestorben.Das Feuer auf der Baustelle für ein Lagerhaus sei gegen 13.32 Uhr ausgebrochen.Nach weiteren Angaben der örtlichen Feuerwehr seien mindestens acht Arbeiter verletzt worden.Das Feuer sei in fünf Stunden gelöscht worden. Die Zahl der Toten könne noch steigen, weil dort zur Zeit des Brandausbruchs 78 Arbeiter von neun Unternehmen beschäftigt gewesen seien.Die genaue Ursache ist noch unbekannt. Es soll eine Explosion während Dämmarbeiten im zweiten Untergeschoss gegeben haben.Präsident Moon Jae-in ordnete an, bis zur Rettung der letzten Person alle verfügbaren Mittel einzusetzen.In Icheon hat der Halbleiterhersteller SK hynix seinen Sitz. Dort sind außerdem zahlreiche Logistikhallen von Händlern angesiedelt.