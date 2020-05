Internationales US-Außenminister: Keinen Hinweis auf Kim Jong-uns Verbleib

Die USA haben nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo keinen Hinweis auf den Verbleib von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.



Kim sei nicht gesichtet worden, doch würden Entwicklungen innerhalb des Regimes aufmerksam beobachtet, sagte der Chefdiplomat am Mittwoch in einem Interview mit Fox News.



Was Kims Gesundheitszustand anbelange, habe er den Angaben von Präsident Donald Trump nicht viel hinzuzufügen.



Trump hatte Kim tags zuvor alles Gute gewünscht und wollte die Gerüchte über einen ernsten Gesundheitszustand des Machthabers nicht weiter kommentieren.



Pompeo ging außerdem auf die Gefahren für die Nordkoreaner durch Covid-19 ein. Nordkorea hatte wiederholt behauptet, dass es im Land keine Corona-Erkrankungen gebe. Jedoch wird im Ausland vermutet, dass es auch dort zu einem Ausbruch kam.



Es gebe auch das Risiko einer Hungersnot und einer Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea, sagte Pompeo. All diese Dinge würden aufmerksam beobachtet, weil sie tatsächliche Auswirkungen auf die Mission der Denuklearisierung Nordkoreas hätten.