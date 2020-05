Politik Fünf chinesische Städte und Provinzen ermöglichen südkoreanischen Geschäftsleuten beschleunigte Einreise

Fünf chinesische Städte und Provinzen wollen südkoreanischen Geschäftsleuten eine beschleunigte Einreise ermöglichen.



Das Fast-Track-Einreiseverfahren gelte ab kommendem Monat, teilte das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch mit.



Südkorea und China hatten zuvor vereinbart, trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie eine vereinfachte Einreise von Geschäftsleuten ermöglichen zu wollen.



Die endgültige Einigung sei am Mittwoch bei Arbeitsgesprächen erzielt worden. Südkoreas Verhandlungsführer war Kang Sang-wook, Abteilungsleiter für Nordostasien-Angelegenheiten. Chinas Chefunterhändler war sein Amtskollege Wu Jianghao.



Der Einigung zufolge gilt die beschleunigte Einreise im Prinzip für zehn chinesische Städte und Provinzen. Jedoch kann nur etwa die Hälfte von ihnen das Verfahren sofort anwenden. Dies sind Schanghai, Liaoning, Shandong, Jiangsi und Anhui.



Gemäß der Regelung erhalten südkoreanische Geschäftsleute ein Visum, wenn sie eine Einladung eines in China angesiedelten Unternehmens vorzeigen können.