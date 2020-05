Internationales Japans Premier Abe hofft im Kampf gegen Covid-19 auf Zusammenarbeit mit Südkorea

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat die Hoffnung geäußert, im Kampf gegen Covid-19 weiter mit Südkorea kooperieren zu können.



Die entsprechende Äußerung machte Abe bei einer Sitzung im Oberhaus am Mittwoch.



Im chinesischen Wuhan habe sich das Coronavirus explosionsartig ausgebreitet, nachdem viele Infizierte bestätigt worden seien. Danach seien in Südkorea unter anderem in Daegu viele Infektionsfälle gemeldet worden. Es wäre für Japans Reaktion sehr hilfreich, (mit Südkorea) Informationen zu teilen und Erfahrungen auszutauschen, sagte Abe.



Südkorea sei ein Nachbarland Japans und ein sehr wichtiger Staat, fügte Abe hinzu.



In Bezug auf die verschobenen Olympischen Spiele sagte er, er glaube nicht, dass eine Austragung in vollständiger Form möglich sei, solange die Corona-Pandemie nicht vorüber sei.