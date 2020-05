Internationales 120 Südkoreaner kehren mit Chartermaschine aus Ägypten zurück

Eine Gruppe von Südkoreanern kehrt nächste Woche mit einer Chartermaschine aus Ägypten zurück.



Die südkoreanische Botschaft und die Koreanergemeinde in Ägypten teilten mit, dass etwa 120 Landsleute am 5. Mai mit einer Chartermaschine abreisen würden. Am Vormittag des 6. Mai würden sie am Flughafen Incheon ankommen.



Die Flugkosten übernehmen sie selbst.



Die ägyptische Regierung hatte inmitten der Corona-Pandemie am 19. März Auslandsflüge ausgesetzt. Die Koreanergemeinde organisierte mit Unterstützung der Botschaft einen Charterflug, da sich immer mehr Koreaner die Heimkehr wünschten.



Mit der Chartermaschine wird auch ein vierjähriges Mädchen aus Südsudan eintreffen, um sich in Südkorea einer Operation zu unterziehen. Die Kosten hierfür übernimmt die Yonsei Universitätsklinik in Seoul.



In Ägypten wurden bis Mittwoch 5.268 Covid-19-Infizierte bestätigt. 380 Menschen starben an den Folgen einer Corona-Infektion.