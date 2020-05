Behörden mahnen an den Feiertagen zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln

Photo : YONHAP News

In Südkorea beginnen am heutigen Donnerstag, Buddhas Geburtstag, lange Feiertage, die bis zum Dienstag, dem Kindertag, andauern.Die Seuchenkontrollbehörde bittet, auch während der Feiertage auf unnötige Zusammenkünfte und das Ausgehen möglichst zu verzichten. Angesichts der zu erwartenden großen Reisewelle mahnt sie die Reisenden dazu, die Regeln zur Seucheneindämmung an ihrem Urlaubsort zu beachten.Während der Feiertage sind Unterkünfte in Sokcho und Gangneung, beliebte Urlaubsorte an der Ostküste, zu 97 Prozent gebucht. Es wird erwartet, dass rund 180.000 Urlauber die Ferieninsel Jeju besuchen werden.Laut der Seuchenkontrollbehörde und der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) sollte auch im Freien ein Abstand von mindestens zwei Metern zu Mitmenschen eingehalten werden, um eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu verhindern. Auch solle darauf verzichtet werden, laut zu sprechen, zu singen oder zu rufen.Wenn man sich für den Eintritt zu einer touristischen Attraktion anstellt, sollte ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss man einen Mundschutz tragen und mindestens einen Meter Abstand halten.Auch solle bevorzugt das eigene Auto benutzt werden. Bei der Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels und beim Essen in einem Restaurant müsse immer auf die Einhaltung von genügend Abstand geachtet werden. Vor dem Einsteigen sollten die Hände desinfiziert werden.Restaurantbesitzern wird geraten, die Eingangstüren und Fester offenzuhalten und häufig zu lüften. In den Unterkünften wie Hotels sollten die Gäste für die Kontrollen für eine Infektionsvorbeugung kooperieren.Wer Fieber und Atemwegssymptome hat oder innerhalb der letzten 14 Tage im Ausland war, sollte möglichst zu Hause bleiben. Das gilt auch für gefährdete Gruppen wie über 65-Jährige, Schwangere und chronisch Kranke.