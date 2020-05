Politik Präsident Moon bedauert tödlichen Brand in Icheon

Präsident Moon Jae-in hat tiefes Bedauern über einen tödlichen Brand in Icheon am Mittwoch geäußert.



Er spüre ein großes Verantwortungsgefühl, weil sich inmitten der Bemühungen um die Bewältigung der Covid-19-Krise ein Unglück ereignet habe, schrieb Moon am Donnerstag in sozialen Medien. Bei einem Brand auf einer Baustelle für ein Lagerhaus in der Stadt in der Provinz Gyeonggi starben mindestens 38 Menschen.



Er spreche tiefes Beileid für die Opfer des Unglücks aus und wünsche, dass die Verletzten bald genesen würden. Er bedanke sich bei den Feuerwehrleuten, die sich um die Feuerlöschung und Rettung bemüht hätten, schrieb Moon in seiner Botschaft anlässlich Buddhas Geburtstag.



Er hoffe, dass die Buddhisten und Mönche mit Buddhas Barmherzigkeit für die Ruhe der Verstorbenen beten und die Hinterbliebenen trösten würden. Der Buddhismus habe in jeder schwierigen Lage den Zusammenhalt der Bürger gestärkt, damit eine nationale Krise überwunden werden konnte. Auch jetzt setze sich der Buddhismus mit der sozialen Distanzierung dafür ein, die Infektionskrankheit zu bekämpfen, schrieb Moon weiter.



Ab heute bis zum 30. Mai würden an den Tempeln im Land Gebete für die Heilung und Überwindung von Covid-19 stattfinden. Jeder Tag, an dem Freude, Hoffnung, Trauer und Sorge mit den Bürgern geteilt würden, werde Buddhas Geburtstag sein, hieß es.



Die Barmherzigkeit, Leiden des Nachbarn als eigene Leiden zu betrachten, sei die Kraft und Hoffnung der Koreaner, betonte Moon. Der Staatschef versprach, die Covid-19-Krise zu bewältigen, die Trauer wegen des Brandes in Icheon zu überwinden und einen neuen Alltag zu schaffen.