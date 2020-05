Internationales Trump: Südkorea mit großen Zahlungen für Verteidigungskooperation einverstanden

Laut US-Präsident Donald Trump ist Südkorea damit einverstanden, für die Verteidigungskooperation viel Geld an die USA zu zahlen.



Dies habe Trump am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview in seinem Büro im Weißen Haus gesagt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.



In dem Interview habe Trump auf Fragen nach Chinas Reaktion auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und der US-Präsidentschaftswahl im November geantwortet, hieß es.