Daejong-Filmpreis findet im Juni statt – Nominierungen bekannt gemacht

Photo : YONHAP News

Der wegen der Covid-19-Krise verschobene Daejong-Filmpreis (Grand Bell Awards) findet im Juni statt.Das Organisationskomitee teilte mit, dass die Preisverleihung am 3. Juni in Seoul stattfinden werde. Für die Sicherheit der Zuschauer und Schauspieler werde das Komitee an der Kampagne zur sozialen Distanzierung mitwirken und die Teilnehmerzahl begrenzen.Zugleich wurden die Nominierungen bekannt gemacht. Um den Preis des besten Films konkurrieren „Parasite“, „Extreme Job“, „House of Hummingbird“, „Innocent Witness“ und „Forbidden Dream“.In der Kategorie Bester Regisseur wurden fünf Regisseure nominiert, darunter Kim Bora von „House of Hummingbird“, Bong Joon-ho von „Parasite“ und Lee Byeong-heon of "Extreme Job“.Zu den fünf Nominierten für den Preis für den besten Hauptdarsteller zählen Sol Kyung-gu von „Birthday“, Song Kang-ho von „Parasite“ und Lee Byung-hun von „Ashfall“. Um den Preis für die beste Hauptdarstellerin konkurrieren ebenfalls fünf Nominierte, darunter Kim Hyang-gi von „Innocent Witness“, Kim Hee-ae von „Moonlit Winter“ und Jeon Do-yeon von „Birthday“.