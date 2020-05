Nationales Südkorea meldet vier neue Corona-Fälle – kein lokaler Infektionsfall

In Südkorea sind am Mittwoch lediglich vier neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.



Das ist die geringste Anzahl seit der Meldung des 31. Infektionsfalls am 18. Februar, der zu einer explosionsartigen Ausbreitung der Seuche im Land geführt hatte.



Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten mit Stand von 0 Uhr um vier auf 10.765 an.



Es wurde kein lokaler Infektionsfall gemeldet. Alle vier Neuinfektionen sind importierte Fälle und wurden bei der Kontrolle am Flughafen festgestellt.



In Südkorea wurden seit dem 17. April stets weniger als 20 neue Infektionsfälle nachgewiesen.



Am Mittwoch starb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 247. Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 137 auf 9.059.



Unter den Regionen meldet Daegu bisher die meisten Ansteckungsfälle. Dort wurden 6.852 Infizierte bestätigt. Die umliegende Provinz Nord-Gyeongsang folgt mit 1.365 Fällen, Gyeonggi mit 676 und Seoul mit 633 Fällen. Bei der Einreisekontrolle wurden 446 Infizierte erfasst.



Bei insgesamt 1.065 Patienten handelt es sich um importierte Fälle. 91,1 Prozent solcher Patienten sind südkoreanische Staatsbürger.