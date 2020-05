Umweltminister: Covid-19-Krise sollte Chance für grüne Wende werden

Photo : YONHAP News

Umweltminister Cho Myung-rae hat gefordert, die Covid-19-Krise als Gelegenheit für eine grüne Wende zu nutzen.Bei der grünen Wende handele es sich um einen Strukturwandel in der Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie für ein umweltfreundliches Wachstum, sagte Cho am Mittwoch.Die Äußerung erfolgte, nachdem er am Dienstag am 11. Petersburger Klimadialog teilgenommen hatte, der wegen der Corona-Pandemie als Videositzung stattgefunden hatte.Der Petersburger Klimadialog wurde 2010 auf Initiative der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeführt, um politische Impulse für Verhandlungen bei den UN-Klimakonferenzen zu sichern.An der Videokonferenz nahmen neben Merkel und UN-Generalsekretär Antonio Guterres Minister von 30 Ländern und Vertreter internationaler Organisationen teil. Sie waren sich darin einig, anlässlich der Corona-Pandemie eine grüne Wende voranzutreiben und die Treibhausgasemissionen stärker zu reduzieren.Cho stellte dabei Südkoreas Bemühungen um die Treibhausgasreduktion vor, darunter eine vorzeitige Schließung alter Kohlekraftwerke und ein Verbot des Baus neuer Kohlekraftwerke.Vor der Konferenz führte Cho bilaterale Videogespräche mit Frans Timmermanns, geschäftsführender Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz in der Europäischen Kommission, und der deutschen Bundesumweltministerin Svenja Schulze.Cho schlug vor, Beratungsgremien für die grüne Wirtschaft zwischen Südkorea und der EU und zwischen Südkorea und Deutschland zu bilden, um sich über die Politik für eine grüne Wende auszutauschen und Kooperationsprogramme zu entwickeln. Sowohl Timmermanns als auch Schulze hätten Chos Vorschläge begrüßt und angeboten, hierüber auf Arbeitsebene zu diskutieren, teilte das Umweltministerium mit.