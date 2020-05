Politik Südkorea soll laut Trump höheren Zahlungen für US-Truppen zugestimmt haben

US-Präsident Donald Trump soll laut einem Bericht gesagt haben, dass Südkorea höheren Zahlungen für die US-Truppen zugestimmt habe.



Man könne einen Deal abschließen, sie (die Südkoreaner) wollten dies, habe Trump der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch gesagt.



Sie hätten zugestimmt, eine Menge Geld zu zahlen und sie würden deutlich mehr als vor seinem Amtsantritt zahlen, habe Trump zu den laufenden Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die 28.500 in Südkorea stationierten US-Soldaten gesagt.



Letzte Woche hatte der US-Präsident erklärt, dass er ein südkoreanisches Angebot abgelehnt habe, weil er das Gefühl habe, der Verbündete müsse mehr zahlen. Kurz zuvor hatte es Medienberichte gegeben, nach denen Südkorea eine 13-prozentige Anhebung des Anteils von 870 Millionen Dollar für 2019 angeboten habe.



Über 4.000 südkoreanische Angestellte der US-Streitkräfte waren am 1. April in einen unbezahlten Urlaub geschickt worden, weil bislang kein Vertragsabschluss für das laufende Jahr und darüber hinaus gelang. Denn in dem Sonderabkommen Special Measures Agreement (SMA) wird auch die Bezahlung der südkoreanischen Mitarbeiter auf den US-Stützpunkten in Korea geregelt.



Das letzte SMA, für dessen Abschluss Südkorea einer Beitragserhöhung um 8,2 Prozent zugestimmt hatte, war Ende 2019 ausgelaufen.