Neun neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea sind erneut weniger als zehn neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Die Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention teilten am Freitag mit, dass mit Stand von 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden neun Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land kletterte auf 10.774.Bei acht neuen Fällen handelt es sich um importierte Fälle. Vier von ihnen wurden bei der Kontrolle am Flughafen entdeckt. Jeweils ein Fall wurde erst nach der Einreise in Seoul und Incheon erfasst, zwei Fälle in der Provinz Gyeonggi.Lediglich ein lokaler Ansteckungsfall wurde gemeldet, und zwar in der Provinz Nord-Gyeongsang.Die Zahl der Corona-Toten stieg um eins auf 248 an. Weitere 13 Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten sich 9.072 Patienten erholen, was 84,2 Prozent aller Corona-Infizierten im Land entspricht.