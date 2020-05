Internationales Südkorea steht zwölftes Jahr in Folge nicht auf US-Beobachtungsliste über geistiges Eigentum

Das Amt des Handelsbeauftragten der USA (USTR) hat Südkorea das zwölfte Jahr in Folge nicht auf seine Beobachtungsliste zum Schutz geistigen Eigentums gesetzt.



Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag steht Südkorea nicht auf einer Beobachtungsliste im diesjährigen Special 301 Report, den das USTR am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte.



In dem jährlichen Bericht bewertet die US-Behörde den Schutz der geistigen Eigentumsrechte in anderen Ländern. Länder mit einem ungenügenden Schutzniveau werden in die Kategorien „Priority Foreign Countries“, „Priority Watch List“ und „Watch List“ eingeteilt. Gegen ein Priority Foreign Country können Vergeltungsmaßnahmen im Handel verhängt werden.



Südkorea wurde 2009 von der Watch List gestrichen und seitdem nicht wieder in die Liste aufgenommen.



In dem diesjährigen Bericht wurden zehn Länder, darunter China und Indonesien, auf die Priority Watch List gesetzt, während 23 Länder einschließlich Thailand und Vietnam auf der Watch List stehen.