Innerkoreanisches Weitere Knochen bei Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in DMZ geborgen

Das Verteidigungsministerium hat bei der Suche nach den sterblichen Überresten von im Koreakrieg Gefallenen in der demilitarisierten Zone (DMZ) weitere Knochen geborgen.



Das Ressort teilte am Freitag mit, im Zeitraum vom 24. bis 30. April in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori acht Knochen geborgen zu haben.



Damit konnten insgesamt zwölf Knochen gefunden werden, nachdem die Suche in der Umgebung des hart umgekämpften Gefechtsfelds im Koreakrieg am 20. April wieder aufgenommen worden war. Das Projekt wird als Vorbereitung für eine vereinbarte, jedoch bisher nicht zustande gekommene gemeinsame Bergung durch Süd- und Nordkorea betrachtet.



Auch 1.667 Gegenstände wurden geborgen.



Das Ressort hielt am 27. April ein vereinfachtes Ritual für die sterblichen Überreste ab.



Das Ministerium versprach weitere Anstrengungen bei der Suche nach den Gebeinen von Kriegsgefallenen. Es wolle sich kontinuierlich bemühen, damit Nordkorea auf die in der Militärübereinkunft vom 19. September 2018 genannte gemeinsame Bergung von Gebeinen positiv reagiere, hieß es weiter.