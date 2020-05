Internationales Zeitung: Nordkoreanischer Flüchtling vom chinesischen Grenzschutz angeschossen

Laut einem japanischen Medienbericht ist ein nordkoreanischer Flüchtling im nordkoreanisch-chinesischen Grenzgebiet vom chinesischen Grenzschutz angeschossen worden.



Der Nordkoreaner befinde sich in einem kritischen Zustand, berichtete die Zeitung „Sankei Shimbun“ heute unter Berufung auf mehrere Betroffenen vor Ort.



Der Nordkoreaner in seinen Dreißigern sei um den 20. April nach der Überquerung des Grenzflusses Duman (Tumen) in der Provinz Nord-Hamgyong angeschossen worden. Die chinesischen Behörden hätten ihn in ein Krankenhaus in Helong im Autonomen Bezirk der Koreaner Yanbian gebracht. Dieser werde dort behandelt und überwacht, hieß es.



Der Mann habe Fieber gehabt, sei jedoch negativ auf Covid-19 getestet worden, hieß es weiter.



Laut einem Korea-Experten in Peking versprachen sich Nordkorea und China gegenseitig, auf Menschen, die ihre Grenze überqueren, nicht zu schießen. Es sei außergewöhnlich, dass die chinesische Seite auf einen nordkoreanischen Flüchtling schieße. Daher könnte der Zwischenfall von einem Soldaten verursacht worden sein, der mit den Bestimmungen nicht vertraut sei, fügte die Zeitung hinzu.