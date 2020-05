Trump: Er wisse Bescheid über Kim, könne jedoch nicht darüber sprechen

Photo : KBS News

Inmitten anhaltender Spekulationen über die Gesundheit von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat US-Präsident Donald Trump diesbezüglich erneut rätselhafte Äußerungen gemacht.Er verstehe, was los sei, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Damit reagierte er auf eine Frage nach Kims Zustand.Er könne jedoch gerade nicht über Kim sprechen. Er hoffe nur, dass alles gut werde, fügte Trump hinzu. Er betonte erneut, dass er die Situation gut verstehe.Es wird davon ausgegangen, dass Trump unterstreichen wollte, dass die US-Nachrichtendienste über genaue Informationen über Kims Gesundheit verfügen, während verschiedene Spekulationen darüber vorherrschen.Trump hatte am Montag gesagt, er habe sehr gute Vorstellungen von Kims Zustand, könne darüber aber noch nicht sprechen. Am folgenden Tag hatte er abgelehnt, eine Frage zu kommentieren, ob Kim in Nordkorea noch die Kontrolle habe. Stattdessen hatte Trump nur gesagt, er wünsche Kim alles Gute.