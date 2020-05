Defizit in südkoreanischer Handelsbilanz erstmals seit 99 Monaten

Photo : KBS News

In der südkoreanischen Handelsbilanz ist im April erstmals seit 99 Monaten ein Defizit verzeichnet worden.Das Exportvolumen sei im April um 24,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 36,92 Milliarden Dollar gesunken, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit. Das Importvolumen sei um 15,9 Prozent auf 37,87 Milliarden Dollar zurückgegangen. Damit habe das Defizit bei 950 Millionen Dollar gelegen, hieß es.Der starke Exportrückgang wird auf die geschrumpfte globale Nachfrage infolge der Corona-Pandemie und die schleppende Konjunkturerholung in China zurückgeführt. Ein weiterer Grund ist der steile Ölpreisverfall.Bei Autos und Autoteilen wurde ein drastischer Rückgang von jeweils mehr als 30 und 40 Prozent verbucht. Die Halbleiterexporte schrumpften um 15 Prozent, die Stahlexporte um 24 Prozent.Dagegen wuchs das Exportvolumen in der Bio- und Gesundheitsbranche dank der gestiegenen Nachfrage nach koreanischen Produkten zur Seucheneindämmung um 29 Prozent. Infolge der Verbreitung der Telearbeit schnellten die Computerexporte um 99 Prozent in die Höhe.Die Regierung bezeichnete das Handelsdefizit als vorläufiges Phänomen. Die Einfuhren seien langsamer als die Ausfuhren geschrumpft, weil in der einheimischen herstellenden Industrie trotz der Corona-Krise normal gearbeitet werde und Halbfertigwaren sowie Kapitalgüter kontinuierlich importiert worden seien.