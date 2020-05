Kabinett verabschiedet Plan für Zahlungen von Corona-Hilfen an private Haushalte

Photo : KBS News

Die Regierung hat heute einen Plan zur Budgetverteilung für Corona-Hilfen für die privaten Haushalte verabschiedet.Auf der Kabinettssitzung unter Leitung von Ministerpräsident Chung Sye-kyun wurde der Plan zur Verteilung eines Nachtragshaushalts in Höhe von 12,2 Billionen Won oder zehn Milliarden Dollar überprüft und verabschiedet.Die Nationalversammlung hatte am Donnerstag das Zusatzbudget gebilligt, den bereits zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen wegen der Corona-Krise.Die Regierung will dafür sorgen, dass die einmaligen Zuschüsse für alle Bürger zügig gezahlt werden. Ab 4. Mai werden zuerst die Haushalte, die die Grundrente empfangen, das Corona-Geld erhalten.Dem Plan zufolge wird ein Ein-Personen-Haushalt 400.000 Won erhalten, ein Zwei-Personen-Haushalt 600.000 Won. An einen Haushalt mit drei Mitgliedern werden 800.000 Won ausgezahlt, an einen Haushalt mit vier oder mehr Personen eine Million Won.Der Premierminister forderte die zuständigen Ministerien auf, das Zahlungsverfahren möglichst zu vereinfachen.