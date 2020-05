Präsident Moon verspricht Bemühungen um Reduzierung von Arbeitsunfällen

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in will sein Bestes tun, um Arbeitsplätze sicher zu machen und dadurch Arbeitsunfälle zu reduzieren.Das versprach Moon in einer Botschaft, die er anlässlich des 130. Tags der Arbeit in sozialen Medien veröffentlichte.Ein Arbeitsunfall ereigne sich im Prozess einer aufrichtigen Arbeit. Ein solcher Unfall habe einen so tiefen sozialen Sinn und sei so schmerzlich wie jedes andere Opfer, schrieb Moon.Der Staatschef verwies auf einen Brand auf einer Baustelle für ein Lagerhaus in Icheon am Mittwoch, bei dem mindestens 38 Menschen starben. Zum Tag der Arbeit bete er erneut für die Ruhe der Opfer und zolle allen Arbeitern im Land seinen Respekt für ihre Bemühungen, hieß es.