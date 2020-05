Kim Jong-un tritt erstmals seit 20 Tagen öffentlich in Erscheinung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist erstmals seit 20 Tagen öffentlich in Erscheinung getreten. Zuletzt herrschten Spekulationen um seinen Gesundheitszustand.Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV berichtete am heutigen Samstag, Kim habe am Freitag der Einweihungsfeier einer Fabrik für Düngemittel in Suncheon in der Provinz Süd-Pyeongan beigewohnt.In dem Fernsehbericht wurde gezeigt, dass der nordkoreanische Machthaber bei der Zeremonie von den weiteren Teilnehmern enthusiastisch empfangen wurde. Kim sei unter anderem von seiner Schwester Kim Yo-jong begleitet worden, hieß es.Der offizielle Auftritt des nordkoreanischen Staatsführers erfolgte erstmals seit dem 11. April, als er eine Konferenz der Arbeiterpartei leitete.Am 15. April, dem Geburtstag seines verstorbenen Großvaters Kim Il-sung, besuchte Kim Jong-un erstmals seit seiner Machtübernahme den Kumsusan-Palast der Sonne nicht. Mehrere Medien berichteten über die Möglichkeit, dass Kim schwer erkrankt oder sogar tot sein könne.