Südkorea will ab Mittwoch Corona-Schutzmaßnahmen lockern

Photo : YONHAP News

Südkorea will ab Mittwoch seine Corona-Schutzmaßnahmen weiter lockern.Gesundheitsminister Park Neung-hoo sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Regierungssitzung zu Covid-19, dass die seit Wochen betriebene Kampagne für soziale Distanz beendet werde. An ihre Stelle trete ein "Abstandsgebot im Alltag".Die Änderung bedeute nicht, dass der Corona-Ausbruch überwunden sei. Mit denen neuen Anforderungen an Hygiene- und Quarantänemaßnahmen seien die Bürger weiterhin aufgerufen, soziale Distanz zu wahren und nicht in Verhaltensmuster vor der Corona-Krise zurückzufallen.Nach denen neuen Regelungen seien größere Menschenansammlungen und Veranstaltungen erlaubt, wenn dabei die Einhaltung der Hygienerichtlinien garantiert werden könne.Auch öffentliche Einrichtungen dürften den Betrieb schrittweise wieder aufnehmen. Zunächst würden die Nationalparks öffnen, anschließend Sporthallen, Galerien und Museen, hieß es.