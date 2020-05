Nordkorea feuert Schüsse auf südkoreanisches Wachhaus in DMZ ab

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Soldaten haben am Sonntag mehrere Schüsse auf ein Wachposten-Gebäude auf der südkoreanischen Seite in der demilitarisierten Zone (DMZ) abgefeuert.Die Schüsse fielen um 7.41 Uhr. Vier davon trafen die Außenwand des Gebäudes. Auf südkoreanischer Seite kam es weder zu einem Personenschaden noch einem Schaden an Material und Ausrüstung gekommen.Südkoreanische Soldaten reagierten gemäß den Richtlinien und feuerten zweimal etwa zehn Warnschüsse ab. Auch wurde eine Warnung abgespielt, dass die Schüsse einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen darstellten.Es ist das erste Mal seit der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September 2018, dass Nordkorea auf ein südkoreanisches Wachposten-Gebäude in der DMZ schoss. Darin hatten beide Seiten vereinbart, gegenseitige feindselige Handlungen zu unterlassen.Das südkoreanische Militär geht davon aus, dass es sich eher nicht um eine bewusste Provokation handelte. Wie verlautete, habe die nordkoreanische Seite auf die südkoreanische Forderung nach einer Erläuterung bisher nicht reagiert.