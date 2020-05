Erdbeben der Stärke 3,1 im Südwesten Südkoreas

Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben der Stärke 3,1 hat am Sonntag die südwestliche Region Südkoreas heimgesucht.Laut dem Wetteramt ereignete sich das Beben um 22.07 Uhr 21 Kilometer westnordwestlich vom Landkreis Haenam in der Provinz Süd-Jeolla, und zwar in einer Tiefe von 21 Kilometern.Es ist das 39. Erdbeben an dem Ort seit dem 26. April. An dem Tag war ein Beben der Stärke 1,8 gemeldet worden. Vier Erschütterungen einschließlich des gestrigen Bebens erreichten eine Stärke von 2,0 oder größer.Das Wetteramt beschloss, an dem Ort eine vorläufige Beobachtungsstation zu errichten und die Erdbebenüberwachung zu verschärfen. Ein Mitarbeiter sagte, man verfolge die Situation mit großer Aufmerksamkeit, da die Häufung der Beben außergewöhnlich sei. Er warnte vor der Gefahr weiterer Beben.