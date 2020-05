Internationales Trump ehrt Schüler mit koreanischen Wurzeln für Transport medizinischer Güter

Ein koreanischstämmiger Oberschüler in den USA ist vom Präsidenten dafür geehrt worden, inmitten der Corona-Pandemie medizinische Güter an ländliche Krankenhäuser transportiert zu haben.



Präsident Donald Trump verlieh am Freitag (Ortszeit) TJ Kim, einem Oberschüler, und vier weiteren Personen Ehrenurkunden dafür, inmitten der Corona-Krise Nachbarn geholfen zu haben.



Kim, ein Schüler an der Landon School im Bundesstaat Maryland, lieferte mit einem Leichtflugzeug medizinische Güter an ländliche Krankenhäuser in Virginia.



Seine Schule wurde wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Er suchte dann nach einer Möglichkeit, wie er sich als Flugschüler für die Gesellschaft nützlich machen könne.