US-Außenminister: Nordkoreas Schüsse auf Grenzposten waren unbeabsichtigt

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea die Schüsse auf südkoreanische Grenzposten am Sonntag wahrscheinlich unbeabsichtigt abgegeben.Der südkoreanische Generalstabschef hatte zuvor bekannt gegeben, dass in der Demilitarisierten Zone mehrere Schüsse ein südkoreanisches Wachhaus getroffen hätten. Südkoreanische Soldaten hätten das Feuer erwidert.Tags zuvor hatten Nordkoreas Staatsmedien Bilder veröffentlicht, auf denen Machthaber Kim Jong-un bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit 20 Tagen gezeigt wurde.In einem Interview mit dem Sender ABC sagte der Chefdiplomat, dass die Schüsse wahrscheinlich versehentlich abgegeben worden seien. Er habe Berichte zu dem Vorfall und interne Informationen der USA vorgelegt bekommen. Südkorea habe das Feuer erwidert und es habe auf keiner der beiden Seiten Tote gegeben.Auf den Gesundheitszustand von Kim Jong-un oder die Gründe, warum er der Feier zum Geburtstag des verstorbenen Großvaters Kim Il-sung am 15. April fernblieb, wollte er nicht näher eingehen.Es habe auch zuvor schon längere Phasen gegeben, in denen Kim öffentlich nicht in Erscheinung getreten war. Es handele sich somit nicht um einen beispiellosen Fall.Unterdessen bekräftigte Pompeo den Willen der USA zur nuklearen Abrüstung in Nordkorea. Der Auftrag seines Landes bleibe unverändert: nämlich Nordkorea für eine hellere Zukunft seines Volkes zur Aufgabe seiner Atomwaffen zu bewegen, hieß es.