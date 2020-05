Internationales UN-Friedenstruppen werden voraussichtlich mit koreanischen Corona-Diagnosekits beliefert

Die UN-Friedenstruppen in Krisengebieten werden voraussichtlich mit koreanischen Covid-19-Diagnosekits beliefert.



Laut einem Vertreter der Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) brachte Atul Khare, stellvertretender UN-Generalsekretär für das Department of Operational Support (DOS), in einer Videokonferenz einen entsprechenden Plan zur Sprache.



In Afrika, wo Friedenstruppen im Einsatz seien, breite sich Covid-19 aus. Um sich darauf vorzubereiten, werde angestrebt, sich südkoreanische Diagnosekits zu sichern, sagte er.



Wie verlautete, wollen die UN Lieferverträge abschließen, um koreanische Diagnosekits für die Friedenssoldaten insbesondere in Krisengebieten in Afrika zu besorgen.



An der Videokonferenz der sogenannten Group of Friends of Peace Operations nahmen Vertreter aus etwa 40 Ländern teil, darunter die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und Länder, die Friedenstruppen schickten.



Der südkoreanische UN-Botschafter Cho Hyun veranstaltete als Ko-Vorsitzender der Gruppe die Konferenz. Er teilte die Position mit, dass Südkorea als Gastgeber des UN-Ministertreffens für Friedenssicherung im kommenden April fortlaufend zu Diskussionen über die Verstärkung der Gesundheitskapazitäten beitragen wolle.