Auszahlung von Corona-Hilfen für private Haushalte beginnt

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Montag zahlt die Regierung die wegen der Corona-Pandemie beschlossene finanzielle Nothilfe für die privaten Haushalte aus.Zuerst können bedürftige Haushalte, die Sozialhilfe wegen Arbeitsunfähigkeit, eine Grundrente oder eine Behindertenrente erhalten, Soforthilfe in bar bekommen. Davon profitieren 2,8 Millionen Haushalte, 13 Prozent aller Haushalte im Land.Die restlichen Haushalte können ab dem 11. Mai einen Corona-Zuschuss beantragen, der in Form von Guthaben auf einer Kredit- oder Debitkarte ausgezahlt wird. Die Bezuschussung in Form von Gutscheinen oder einer Prepaidkarte kann ab dem 18. Mai beantragt werden.Die Regierung hatte beschlossen, allen Haushalten im Land Corona-Hilfe zu zahlen, deren Höhe abhängig von der Zahl der darin lebenden Mitglieder bis zu einer Million Won beträgt.