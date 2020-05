Internationales Globale Kampagne gegen Abneigung gegen Asiaten inmitten der Corona-Pandemie startet

Die südkoreanische Bürgergruppe VANK startet eine globale Kampagne, um gegen die Diskriminierung von Asiaten und Hassverbrechen an ihnen vorzugehen.



Inmitten der Covid-19-Ausbreitung sind in den USA und Europa Asiaten, darunter Südkoreaner und Chinesen, mit Diskriminierung und Hass konfrontiert. In mehreren Fällen waren sie in der Öffentlichkeit grundlos Hasstiraden oder körperlicher Gewalt ausgesetzt.



Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON), eine Koalition von Organisationen in den USA, eröffnete eine Webseite für Meldungen von Gewalt und Straftaten an Asiaten. Binnen einem Monat seit Mitte März seien über 1.500 Schadensfälle gemeldet worden.



Im April war ein südkoreanisches Studentenpaar in der U-Bahn in Berlin einer Diskriminierung, sexueller Belästigung und Gewalt ausgesetzt.



VANK, das sich als Netzwerk von Cyberdiplomaten bezeichnet, sagte, dass die Polizei nur passiv auf solche Straftaten reagiere und die Diskriminierung von Asiaten nicht nachlasse.



Die Organisation will für die Kampagne fünf Poster gegen Rassendiskriminierung gestalten und in sozialen Netzwerken in Umlauf bringen.