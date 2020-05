Südkorea meldet acht neue Corona-Fälle – alle importierte Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag acht neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Die Zahl der Corona-Infizierten im Land sei damit auf 10.801 angestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mit.Bei allen Neuinfektionen handelt es sich um importierte Fälle. Vier von ihnen wurden bei der Kontrolle am Flughafen entdeckt. Jeweils ein Fall wurde in Incheon, Ulsan, der Provinz Gyeonggi und der Provinz Süd-Jeolla erfasst.Damit wurden den 17. Tag in Folge weniger als 20 neue Fälle gemeldet, nachdem am 17. April mit 18 Neuinfektionen die 20er-Schwelle unterschritten worden war.Unter den Regionen meldete Daegu mit 6.856 Infizierten bisher die meisten Fälle, gefolgt von Nord-Gyeongsang mit 1.366. In Gyeonggi wurden insgesamt 681 Fälle bekannt, in Seoul 637. Im Zuge der Kontrolle bei der Einreise am Flughafen wurden 462 Infizierte festgestellt.Bei 1.099 Patienten handelt es sich um importierte Fälle. 90,5 Prozent von ihnen sind südkoreanische Staatsbürger.Bisher wurden 633.921 Menschen in Südkorea auf das neuartige Coronavirus getestet. Bei 614.944 Personen fiel das Ergebnis negativ aus.