Früherer nordkoreanischer Diplomat entschuldigt sich für falsche Behauptung über Kim Jong-uns Gesundheit

Thae Yong-ho, ein ins südkoreanische Parlament gewählter früherer nordkoreanischer Diplomat, hat sich für seine irrtümliche Behauptung über den Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un entschuldigt.Kim war etwa 20 Tage lang nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, was Spekulationen über gesundheitliche Probleme aufkommen ließ. Thae äußerte eine ähnliche Meinung und vermutete, dass Kim sich kaum allein bewegen könne. Kim trat jedoch am Freitag anlässlich der Einweihungsfeier einer Fabrik wieder öffentlich auf.Thae gab am Montag eine Stellungnahme ab. Er sei in den letzten zwei Tagen sehr getadelt worden und habe den Einfluss seiner Äußerungen deutlich gespürt. Er wisse, dass ein Grund für seine Wahl ins Parlament die Erwartungen für eine genaue Analyse von Nordkorea-Fragen und -Prognosen seien, hieß es.Er nehme sich die Tadel der Bürger sehr zu Herzen und spüre ein großes Verantwortungsgefühl. Aus diesem Anlass wolle er bei seinen politischen Aktivitäten im Parlament noch vorsichtiger sein, versprach er.Thae war 2016 nach Südkorea übergelaufen und wurde bei der Parlamentswahl im April als Kandidat der Partei für Zukunft und Integration in einem Wahlkreis in Seoul gewählt.