Son Heung-min als Tottenham Hotspurs bester ausländischer Spieler aller Zeiten geehrt

Photo : YONHAP News

Der englische Fußballklub Tottenham Hotspur hat den südkoreanischen Nationalspieler Son Heung-min als besten ausländischen Spieler aller Zeiten geehrt.Das Fußballfachmagazin 90min.com veröffentlichte am Sonntag eine Liste von herausragenden ausländischen Spielern aller Klubs in den 22 Jahren seit der Liga-Gründung.Der 27-jährige Außenstürmer Son wurde als bester ausländischer Spieler bei Tottenham vorgestellt. Seit dem Wechsel zu Tottenham vor fünf Jahren nach acht Jahren Erfahrung in der deutschen Bundesliga habe er mit seinem Talent, Tempo und Feinsinn als einer der besten asiatischen Spieler herausgeragt, hieß es.