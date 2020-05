Pianisten Cho Seong-jin und Yiruma beteiligen sich an WHO-Spendenkampagne wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Pianisten Cho Seong-jin und Yiruma beteiligen sich an einer Spendenkampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Facebook für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie.Das teilte Universal Music am Montag mit.Cho wird am Donnerstag rund 30 Minuten lang Stücke aus seinem Album „The Wanderer“ spielen und Fragen von Fans beantworten. Das Event wird ab 22 Uhr koreanischer Zeit auf seiner Facebook-Seite übertragen.Yiruma wird am Samstag ab dem Mittag 30 Minuten lang Stücke aus seinem neuen Album spielen und für Fragen der Fans zur Verfügung stehen. Auf seiner Facebook- und Instagram-Seite wird dies live übertragen.Während der Online-Konzerte wird die Spenden-Funktion aktiviert, damit sich Zuschauer leicht an der Kampagne beteiligen können.