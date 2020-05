Militär hebt Urlaubssperre wegen Corona wieder auf

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte wollen die wegen der Covid-19-Ausbreitung verhängte Urlaubssperre aufheben.Die Soldaten sollen demnach ab Freitag wieder Urlaub nehmen können.Das Verteidigungsministerium teilte die Entscheidung am Montag mit und begründete dies mit der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Regierung.Die Übernachtung außerhalb der Kaserne und der Empfang von Besuchern werden jedoch abhängig von eventuellen Corona-Neuinfektionen in den Reihen der Streitkräfte und der Verbreitung in der Gesellschaft erst später wieder schrittweise zugelassen.Das Verteidigungsministerium verhängte am 22. Februar eine Urlaubs- und Ausgangssperre sowie ein Besuchsverbot, nachdem der erste Infektionsfall unter den Soldaten gemeldet worden war.Das Ressort bedankte sich bei den Soldaten dafür, über einen längeren Zeitraum hinweg starke Einschränkungen geduldet zu haben.