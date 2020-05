Schüler in Südkorea bekommen ab Mittwoch nächster Woche schrittweise Unterricht in der Schule

Photo : YONHAP News

Die Schüler in Südkorea bekommen ab Mittwoch nächster Woche wieder schrittweise Unterricht in der Schule.Bildungsministerin Yoo Eun-hae gab bekannt, die Regierung habe beschlossen, zunächst die Schüler der dritten Klasse der Oberschule wieder in den Unterricht kommen zu lassen. Dabei sei die Dringlichkeit wegen ihren Vorbereitungen auf die Universitätsaufnahmeprüfung berücksichtigt worden.Ab dem 20. Mai, eine Woche danach, würden dann die zweiten Klassen der Oberschulen, die dritten Klassen der Mittelschulen sowie die Erst- und Zweitklässler der Grundschulen an der Reihe sein. Die restlichen Klassen der Grund-, Mittel- und Oberschulen nehmen ab dem 27. Mai oder 1. Juni den Unterricht in der Schule wieder auf, hieß es weiter.