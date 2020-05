Börse in Seoul schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 2,68 Prozent auf 1.895,37 Zähler. Zuvor hatte der Hauptindex drei Tage in Folge zulegen können.Grund für den starken Rückgang waren neue Spannungen zwischen den USA und China wegen des Coronavirus.US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, wegen Chinas Umgang mit dem Coronavirus neue Zölle gegen das Land erwägen zu können.Die Verluste an der US-Börse während der Feiertage in Korea und Sorgen über den Handelsstreit zwischen den USA und China hätten dem Aktienmarkt einen Dämpfer versetzt, sagte Noh Dong-kil von NH Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.