Internationales Bericht: Bahnkooperation im Zentrum neuer Vitalität für Südkoreas diplomatische Bemühungen gegenüber Nordkorea

Nach Einschätzung von US-Experten wird der Wahlsieg der Regierungspartei im April in Südkorea den ins Stocken geratenen diplomatischen Bemühungen der Moon Jae-in-Regierung gegenüber Nordkorea neues Leben geben.



Eine wichtige Säule dabei sei die innerkoreanische Eisenbahnkooperation.



Das schrieben Joseph Bermudez und Marie DuMond von der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in einem Bericht. Dieser wurde am Montag auf der auf Nordkorea spezialisierten Webseite „Beyond Parallel“ veröffentlicht.



Darin wird darauf hingewiesen, dass die südkoreanische Regierung am 27. April am Bahnhof Jejin in Goseong nahe der innerkoreanischen Grenze eine Zeremonie veranstaltete, um ihr Engagement für die innerkoreanische Bahnkooperation zu erneuern. Sollte das innerkoreanische Projekt zur Wiederverbindung der Eisenbahnen in Süd- und Nordkorea auf Kurs kommen, könnten die Schienennetze der koreanischen Halbinsel über China und Russland mit denen auf dem eurasischen Kontinent verbunden werden, schrieben sie.



Es hieß weiter, dass Präsident Moon auf der Grundlage von Gesprächen und Versprechen für die Kooperation mit China und Russland danach suche, die künftige Integration ihrer Eisenbahnnetze zu planen.



Die Experten schrieben auch, dass für eine vollständige Integration der Eisenbahnen auf der koreanischen Halbinsel ein langer Modernisierungsprozess stattfinden müsse. Unterstützende Infrastrukturen wie Kommunikation, Energienetze und Notfallreaktionssysteme müssten ebenfalls modernisiert und harmonisiert werden, was kostspielig und zeitintensiv sein würde.