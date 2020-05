Profi-Baseball-Liga startet vor leeren Rängen in neue Saison

Photo : KBS News

Die südkoreanische Profi-Baseball-Liga startet am heutigen Dienstag in die neue Saison.Der ursprünglich im März geplante Saisonstart wurde infolge der Corona-Pandemie verschoben und wird erstmals im Mai und vor leeren Rängen gefeiert.Zur Eröffnung finden ab 14 Uhr fünf Spiele statt. Im Seouler Baseballstadion Jamsil trifft der Titelverteidiger Doosan Bears auf die LG Twins.Planmäßig soll jede Mannschaft bis Mitte Oktober 144 Spiele absolvieren. Über die Zulassung von Zuschauern wird unter umfassender Berücksichtigung der Entwicklungen bei Covid-19 und der Regierungspolitik entschieden.KBS 2TV überträgt ab 13.50 Uhr live das Spiel zwischen SK Wyverns und Hanwha Eagles in Busan.